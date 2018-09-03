В отношении бывшего руководства администрации Заречного возбуждено уголовное дело

Фото: скрин из видеосюжета «Заречный ТВ»



Обыски в доме бывшего сити-менеджера Заречного Евгения Добродея проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 293 УК РФ («Халатность»). Об этом veved.ru сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области, отметив, что обыск проводился Следственным отделом по городу Заречный.«Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается, подробности в интересах следствия пока не разглашаются», — сообщают в ведомстве.Напомним, что обыски были проведены накануне. По данным издания, в рамках возбужденного уголовного дела у чиновника арестовано имущество, включая недвижимость и иные ценности.По некоторым данным, поводом для возбуждения уголовного дела могло стать незаконное выделение земельных участков как самому главе, так и членам его семьи. С заявлениями о привлечении чиновника к ответственности по данным фактам еще в 2015 году в правоохранительные органы обращались депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер и экс-депутат думы Заречного Михаил Ковалев. Ущерб бюджету городского округа оценивается в размере порядка 100 миллионов рублей.Напомним, что Евгений Добродей был представлен к назначению в 2013 году концерном «Росэнергоатом», в состав которого входит градообразующее предприятие — Белоярская атомная станция. К его работе у депутатов было много претензий. В феврале 2016 года Добродей ушел в отставку.