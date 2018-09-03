В результате стрельбы по Audi в Екатеринбурге пострадал один человек

10:51 | 6.09.2018

Инцидент Екатеринбург / Вконтакте

В результате вчерашней стрельбы по автомобилю Audi в районе улиц Космонавтов – Завокзальная в Екатеринбурге пострадал один человек – водитель иномарки. Он получил касательное ранение руки, но после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.



«Сообщение о стрельбе в районе улиц Космонавтов - Завокзальная в дежурную часть отдела полиции № 11 УМВД по Екатеринбургу поступило в 17:30. На место происшествия были незамедлительно направлены ближайшие наряды отделов органов внутренних дел из числа ДПС, ППС, усиленная следственно-оперативная группа, а также сыщики уголовного розыска разных уровней. Представители МВД установили, что в результате стрельбы, к счастью, никто не погиб», - сказал полковник Горелых.



По Audi стреляли из автомобиля «ВАЗ-2112». Нападавшие разыскиваются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Раскрытие резонансного преступления взял под личный контроль глава свердловского полицейского главка Михаил Бородин.