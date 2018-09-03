Улицу Первомайскую будут перекрывать в три этапа

10:30 | 6.09.2018

pushkinska.net

Улицу Первомайскую от Карла Либкнехта до Гагарина, где проводятся работы по ремонту проезжей части, будут закрывать для движения ежедневно, с 22:00 до 06:00.



Как сообщили в пресс-службе городской администрации, закрывать участок будут в три этапа:



с 5 по 9 сентября – от Карла Либкнехта до Луначарского;

с 9 по 14 сентября – от Луначарского до Восточной;

с 14 по 18 сентября – от Восточной до Гагарина.