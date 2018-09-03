Следователи провели обыск в доме экс-главы Заречного

10:14 | 6.09.2018

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области накануне провели обыски в поселке Боярка в доме, предположительно, бывшего сити-менеджера Заречного Евгения Добродея. По данным издания, в рамках возбужденного уголовного дела у чиновника арестовано имущество, включая недвижимость и иные ценности.



По некоторым данным, поводом для возбуждения уголовного дела стало незаконное выделение земельных участков как самому главе, так и членам его семьи. С заявлениями о привлечении чиновника к ответственности по данным фактам еще в 2015 году в правоохранительные органы обращались депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер и экс-депутат думы Заречного Михаил Ковалев. Ущерб бюджету городского округа оценивается порядка в 100 миллионов рублей.



Напомним, что Евгений Добродей был представлен к назначению в 2013 году концерном «Росэнергоатом», в состав которого входит градообразующее предприятие — Белоярская атомная станция. К его работе у депутатов было много претензий. В феврале 2016 года Добродей ушел в отставку.