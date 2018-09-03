На трассе Пермь — Екатеринбург сломался автопоезд с адсорберами

09:58 | 6.09.2018

Юрий Ломакин

У автопоезда с адсорберами для «Северного потока — 2», следующего из Екатеринбурга в поселок Юго-Камский, произошла поломка — порвался карданный вал. Пришлось сделать вынужденную остановку на 135-м км трассы Р-242 в районе поворота на Суксун.



Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прикамье», адсорберы продолжат движение только после доставки и замены части трансмиссии автомобиля.



Напомним, что адсорберы произведены на «Уралхиммаше» для ПАО «Газпром». Вес каждого агрегата — 186,3 тонны, высота — 19,1 метра, диаметр — 5,8 метра.