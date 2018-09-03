За ночь от огня в Екатеринбурге пострадали два автомобиля

09:51 | 6.09.2018

Минувшей ночью в Екатеринбурге горели два автомобиля. На улице Новгородцевой огнем поврежден кузов Mercedes-Benz Sprinter. На Июльской сгорела LADA Priora.



На места происшествий выезжали следственно-оперативные группы. Решение будет принято по результатам пожарно-технических экспертиз.



«Владелец Mercedes обратился в полицию с заявлением. Владелец отечественного автомобиля установлен, мужчина в ближайшее время обратится в территориальный ОВД с заявлением», - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.