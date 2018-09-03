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09:28 | 6.09.2018

В Свердловской области бывшая госслужащая вернула государству 12,5 млн рублей

Свердловский облсуд взыскал с бывшей госслужащей 12,5 млн рублей в доход государства.

Ранее в ходе проверки было установлено, что в 2014 году супруг госслужащей приобрел имущество на общую сумму более 20 млн рублей при официальном совокупном доходе супругов за три предшествующих отчетному года менее 4 млн рублей. Супруги не смогли подтвердить законность получения денежных средств.

«Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Межрайонной ИФНС России № 24 также пришла к выводу о несоответствии расходов доходам государственной служащей и ее супруга. В ходе проведения проверки государственная служащая уволилась из налогового органа по собственному желанию», - сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

В настоящее время бывшая сотрудница налоговой инспекции возместила в доход государства 12,5 млн рублей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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