В Свердловской области бывшая госслужащая вернула государству 12,5 млн рублей

09:28 | 6.09.2018

Свердловский облсуд взыскал с бывшей госслужащей 12,5 млн рублей в доход государства.



Ранее в ходе проверки было установлено, что в 2014 году супруг госслужащей приобрел имущество на общую сумму более 20 млн рублей при официальном совокупном доходе супругов за три предшествующих отчетному года менее 4 млн рублей. Супруги не смогли подтвердить законность получения денежных средств.



«Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Межрайонной ИФНС России № 24 также пришла к выводу о несоответствии расходов доходам государственной служащей и ее супруга. В ходе проведения проверки государственная служащая уволилась из налогового органа по собственному желанию», - сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



В настоящее время бывшая сотрудница налоговой инспекции возместила в доход государства 12,5 млн рублей.