В день рождения поэта Бориса Рыжего в Екатеринбурге устроят экскурсию по Вторчермету

22:57 | 5.09.2018

miraman.ru

8 сентября, в день рождения известного российского и екатеринбургского поэта Бориса Рыжего, в Екатеринбурге пройдёт экскурсия по его родному району – Вторчермету. Желающим покажут не только улицы и дворы, которые Рыжий описывал в стихотворениях, но и одно из самых страшных мест города - парк камвольного завода с озером Муха.



Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, организатором «книжной» прогулки по одному из отдалённых районов уральской столицы выступает Музей «Литературная жизнь Урала ХХ века».



В традиционной ежегодной экскурсии организаторы обещают перенести участников пешеходной прогулки в поэтический мир Бориса Рыжего, познакомив с мифами и легендами Вторчермета, «района, который становится действующим персонажем в стихах: мрачный, страшный, но любимый и дорогой для поэта, рай и ад одновременно».



Экскурсия «Вторчермет Бориса Рыжого» состоится 8 сентября в 14:00.



Борис Рыжий родился 8 сентября 1974 года в Челябинске. В 1980-м его семья переехала в Свердловск. Автор более 1300 стихотворений умер 7 мая 2001 года.