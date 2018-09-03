«Атомстройкомплекс» предложил мэрии Екатеринбурга исправить недостатки в укладке брусчатки на Площади 1905 года

22:21 | 5.09.2018

ok.ru

Компания «Атомстройкомплекс» предлагает администрации Екатеринбурга переложить брусчатку на проспекте Ленина, которая «поплыла» сразу после того, как строители организации переложили покрытие. Ошибку исправить «Атом» предлагает совершенно бесплатно.



Письмо с просьбой устранить недочёты в собственной работе «Атом» отправил заказчику работ – муниципальному казённому учреждению «Городское благоустройство».



В мотивировочном решении говорится, что в ноябре 2017 года «Атомстройкомплекс» в письме обещал администрации города устранить недостатки новой брусчатки на проспекте Ленина (от 8 Марта до Вайнера) до 15 мая. Затем в мэрию поступило письмо от 21 августа, в котором компания просила разрешения произвести работы по ремонту перекрытия и согласовать схемы организации движения.



Вероятно, такой сознательностью исполнитель обязан заказчику, ведь за плохую работу компания не получила обещанных 6 миллионов.



«Истцом не представлены доказательства выполнения работ надлежащего качества, таким образом, основания для оплаты отсутствуют», — говорится в решении суда.



Напомним, «Атомстройкомплекс» перекладывал брусчатку на проспекте Ленина с июля по август 2017 года. Вскоре после ремонта покрытие пошло волнами. Из-за этого в массы пошла волна негодования. Администрация города отказалась принимать работы, и «Атомстройкомплекс» подал на «Городское благоустройство» в суд с требованием выплаты 6,3 миллионов рублей. Ответчик подал встречный иск о взыскании с «Атома» неустойки в размере 11,5 миллионов. В итоге строительная компания проиграла, арбитраж потребовал от нее выплатить мэрии почти 7,5 миллионов рублей.