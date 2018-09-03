Завтра в Екатеринбурге закроют пешеходный мост через Исеть

20:35 | 5.09.2018

Фото: скрин с видео мэрии

Уже завтра, 6 сентября, в Екатеринбурге в рамках реконструкции набережной Исети от Куйбышева до Малышева закроют пешеходный мост через реку по улице Карла Маркса. Территорию откроют только 1 декабря.



Как сообщает пресс-служба мэрии, на мосту появится новое деревянное и стальное покрытие. Также его оснастят современным освещением и заменят старые ограждения. После реконструкции мост будет доступен в том числе и маломобильным гражданам.



В целом же на набережной планируется укрепить берег, то есть придать ему чёткие ровные границы, расширить пешеходные дорожки и заменить плитку на тротуарах, находящихся непосредственно на берегу. Затем облагороженное пространство зацветёт новыми газонами, на нём высадят деревья, установят лавочки и малые архитектурные формы.



К концу этого года будет завершено только две трети всех работ по благоустройству набережной. А в следующем году обновят участок от пешеходного моста до улицы Куйбышева. А пока что эта территория является строительной площадкой и нахождение на ней запрещено - жителей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты передвижения, чтобы не мешать рабочим и не подвергать себя опасности.