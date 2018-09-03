Отель DoubleTree by Hilton в Екатеринбурге признали банкротом

20:12 | 5.09.2018

ru.ihr24.com

Отель в Екатеринбурге, где во время фестиваля Ural Music Night жили зарубежные и российские звёзды, признали банкротом. Уже со следующей недели гостевой дом будет работать под новым брендом Four Elements Hotels.



Иск на банкротство в суд подала не компания «Альфа», которая владела отелем в уральской столице, а ООО «Стайм-Урал». Отметим, что существенная часть задолженности образовалась ещё на стадии строительства отеля.



Стоит уточнить, что обанкротилась не только «Альфа», но и вся управляющая компания BS Hospitality Management (позже переименована в ООО «Отель сервис»), которая развивала бренд Hilton в Екатеринбурге, Перми и Кирове.



Отель DoubleTree by Hilton открылся в Екатеринбурге в 2015 году. Его строительство на проспекте Ленина продолжалось порядка 10 лет. Изначально земля была выделена Екатеринбургской епархии на строительство церковной гостиницы.



Известно, что развитием отелей сети Hilton занималась семья бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного за взятку.