Новости дня
20:12 | 5.09.2018
ru.ihr24.com
Отель DoubleTree by Hilton в Екатеринбурге признали банкротом
Иск на банкротство в суд подала не компания «Альфа», которая владела отелем в уральской столице, а ООО «Стайм-Урал». Отметим, что существенная часть задолженности образовалась ещё на стадии строительства отеля.
Стоит уточнить, что обанкротилась не только «Альфа», но и вся управляющая компания BS Hospitality Management (позже переименована в ООО «Отель сервис»), которая развивала бренд Hilton в Екатеринбурге, Перми и Кирове.
Отель DoubleTree by Hilton открылся в Екатеринбурге в 2015 году. Его строительство на проспекте Ленина продолжалось порядка 10 лет. Изначально земля была выделена Екатеринбургской епархии на строительство церковной гостиницы.
Известно, что развитием отелей сети Hilton занималась семья бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного за взятку.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
05.09.2018
22:57 | 5.09.2018
В день рождения поэта Бориса Рыжего в Екатеринбурге устроят экскурсию по Вторчермету
22:21 | 5.09.2018
«Атомстройкомплекс» предложил мэрии Екатеринбурга исправить недостатки в укладке брусчатки на Площади 1905 года
20:46 | 5.09.2018
В расстрелянной в Екатеринбурге Audi перевозили деньги «обнальщиков»
20:35 | 5.09.2018
Завтра в Екатеринбурге закроют пешеходный мост через Исеть
20:12 | 5.09.2018
Отель DoubleTree by Hilton в Екатеринбурге признали банкротом
18:22 | 5.09.2018
Завтра в Перми откроется выставка «Умный ребенок»
18:16 | 5.09.2018
Новый инвестиционный проект сможет приносить Пермскому краю более 300 млн рублей в год
17:56 | 5.09.2018
В Екатеринбурге неизвестные рассылали письма от имени председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой
17:29 | 5.09.2018
«Ваша честь, свою вину я полностью не признаю». В Кургане начался процесс над экс-начальником УФСИН Ильясовым
17:04 | 5.09.2018
Приемочная комиссия осмотрела дорожные объекты в центре Перми
17:03 | 5.09.2018
Кокорин поручил поднажать в работе по борьбе с коррупцией
16:57 | 5.09.2018
В Перми увеличивается зона платной парковки
16:33 | 5.09.2018
В Свердловской области выросло число ДТП с детьми
16:26 | 5.09.2018
Мотовилихинский район Перми отметит 80-летие
16:21 | 5.09.2018
Пермяков приглашают принять участие в экомарафоне «Переработка»
16:19 | 5.09.2018
Прокуратура через суд добивается ремонта дорог в Шумихе
15:49 | 5.09.2018
В Прикамье разыскивается осужденный Николай Сугак
14:55 | 5.09.2018
Из-за ремонта теплосети перекрыт участок улицы Надеждинской
14:45 | 5.09.2018
РМК построила ещё три спортплощадки в Челябинске
14:33 | 5.09.2018
В Перми продолжается реконструкция улицы Героев Хасана
14:22 | 5.09.2018
На дороге Нижняя Тура — Качканар насмерть сбит пешеход. Полиция устанавливает его личность
13:49 | 5.09.2018
Открылась обновленная арена стадиона «Юность» в Екатеринбурге
13:23 | 5.09.2018
«Символ советской эпохи» появился в Верхней Пышме
13:14 | 5.09.2018
На проспекте Ленина столкнулись трамваи. Пострадала пенсионерка
12:57 | 5.09.2018
Екатеринбурженка отсудила у стоматологической клиники 266 тысяч рублей за некачественное лечение
12:25 | 5.09.2018
В Свердловской области проверяются данные космической съемки о незаконных рубках леса
12:19 | 5.09.2018
Средние профессиональные учебные заведения Прикамья подключат к высокоскоростному интернету
12:02 | 5.09.2018
Ремонт Чусовского моста завершится к 25 сентября
11:58 | 5.09.2018
Евгений Куйвашев открыл дворец ледовых видов спорта в Верхней Пышме
11:25 | 5.09.2018
Жители домов на улице Фрезеровщиков пожаловались на захват двора
10:41 | 5.09.2018
Целинный район в Зауралье возглавил менеджер свердловского бизнесмена Леонида Бычкова
10:34 | 5.09.2018
Минувшей ночью в Березовском сгорел частный дом
10:28 | 5.09.2018
Летняя Спартакиада УГМК стартовала в Верхней Пышме