В Свердловской области фермера оштрафовали за чрезмерное пользование удобрениями

19:41 | 5.09.2018

Специалисты Управления Россельхознадзора по Свердловской области по заданию региональной прокуратуры провели проверку в тепличных хозяйствах Красноуфимского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, по результатам проверки были выявлены факты захламления земель многочисленными остатками древесных материалов, полиэтиленовой пленки, полуразрушенные каркасы теплиц, а также зарастание сорной растительностью.



Кроме того, по результатам исследований образцов почвы, отобранных в теплицах, выявлено превышение содержания нитратного азота на площади 1,4 га, что свидетельствует о порче земель.



За установленные факты нарушений земельного законодательства в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель) и по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (захламление земли).



По результатам рассмотрения предприниматель привлечен к административной ответственности, ему назначены штрафы на общую сумму 70 000 рублей.