В Екатеринбурге неизвестные рассылали письма от имени председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой

17:56 | 5.09.2018

chel.pro

В Екатеринбурге неизвестные рассылали главам участковых избирательных комиссий письма от имени председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой.



«На домашние адреса председателей участковых избирательных комиссий города Екатеринбурга были направлены письма на бланке с моей подписью, так хорошо все сделано, профессионально», - цитирует Памфилову ТАСС.



Несмотря на то, что председатель ЦИК согласна с текстом писем, они являются фальшивкой, поэтому информация передана в правоохранительные органы.



«Сам факт изготовления документа государственного ведомства - это очень опасно и очень серьезно. Это недопустимо, конечно, мы сейчас все данные передадим правоохранительным органам, пусть разберутся с этим делом, это опасная тенденция», - сказала Памфилова.