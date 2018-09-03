В сентябре из-за спортивных мероприятий дважды перекроют центр Екатеринбурга

17:16 | 5.09.2018

октябрьский.екатеринбург.рф

15 сентября в Екатеринбурге пройдет традиционный, шестой по счету, «Кросс нации». Длина дистанции — 2025 метров (в поддержку заявки уральской столицы на ЭКСПО-2025). Маршрут традиционный — по проспекту Ленина от улицы Мира до улицы Восточной.



Из-за забега перекроют:



с 9:30 до 14:30 улицу Мира (от Малышева до Первомайской);



с 10:45 до 14:30 проспект Ленина (от Восточной до Мира).



Также с 00:00 до 14:30 будет запрещена стоянка транспорта на улице Мира (от Малышева до Первомайской).



29 сентября уральская столица станет местом проведения комбинированной эстафеты «Вечернего Екатеринбурга». Старт и финиш эстафеты будут организованы у Театра драмы. Маршрут пройдет по улицам Бориса Ельцина и 8 Марта до пересечения с Малышева, а также по проспекту Ленина от 8 Марта до Луначарского.



Из-за эстафеты перекроют:



с 10:00 до 11:40 проспект Ленина (от 8 Марта до Мамина-Сибиряка);



с 10:00 до 11:40 улицу 8 Марта (от Малышева до проспекта Ленина);



с 10:00 до 13:00 улицу 8 Марта (от проспекта Ленина до Бориса Ельцина);



с 10:00 до 13:00 улицу Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).



Кроме того, с 08:00 до 13:00 запретят стоянку на улицах, по которым проходит маршрут эстафеты.