Первые сотрудники нового подразделения уральской таможни приняли присягу

16:52 | 5.09.2018

пресс-служба Уральского таможенного управления

Первые сотрудники нового подразделения – Уральской электронной таможни – приняли присягу и приступили к исполнению обязанностей.



«Сейчас в штате Уральской электронной таможни 19 человек, однако к концу октября сформируется полный состав, сейчас проходят конкурсы на замещение вакантных должностей», - сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Напомним, что Уральская электронная таможня была создана 10 июля 2018 года. Новое ведомство создано для обеспечения процесса декларирования товаров исключительно в электронной форме.