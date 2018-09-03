В Свердловской области выросло число ДТП с детьми

16:33 | 5.09.2018

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

С начала сентября в Свердловской области увеличилось число ДТП с детьми. Как сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону, только вчера, 4 сентября, травмы получили три ребенка.



Так, в Новоуральске на улице Первомайской под колеса автомобиля «Шевроле-Клан» попал мальчик 2011 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали с серьезными травмами.



На улице Сулимова в Екатеринбурге автомобиль «Тойота-Корона» сбил 16-летнего подростка, переходившего дорогу в неустановленном месте. Мальчик получил травмы, его увезли в детскую городскую клиническую больницу.



В селе Знаменское Сухоложского района ГАЗ-3110 наехал на 4-летнего малыша, которого оставили без присмотра. К счастью, обошлось ушибами и ссадинами.



Госавтоинспекция Свердловской области призывает родителей не оставлять своих детей без присмотра и учить их соблюдать правила дорожного движения.