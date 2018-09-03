Жителю Краснотурьинска, устроившему стрельбу по полицейским, предъявлено обвинение

15:34 | 5.09.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Краснотурьинске местному жителю 1978 года рождения предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и хулиганстве с применением оружия. Свердловчанину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



Напомним, что инцидент произошел в минувшее воскресенье, 2 сентября. Пьяный мужчина, находясь на балконе своей квартиры на улице Металлургов, стал стрелять из охотничьего ружья «Вепрь» по зданию, в котором находится офис ЧОП. После того как к месту ЧП подъехали сотрудники полиции, он открыл стрельбу и по ним. В результате один из полицейских получил ранение ноги. Стрелка задержали.



«По версии следствия, накануне у мужчины произошел конфликт с сотрудниками частного охранного предприятия, из-за чего изначально и произошла стрельба», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



Сейчас идет сбор доказательственной базы. Мужчину отправят на психиатрическую экспертизу.