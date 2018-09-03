«ПАРТИЯ ПРЕЗИДЕТНА» вызвала шок и истеричный смех жителей Екатеринбурга

Ошибка в заголовке — «ПАРТИЯ ПРЕЗИДЕТНА» — это не ошибка и не опечатка, а если и опечатка, то не у нас, а в раздаточных материалах одного из кандидатов на выборах в городскую думу Екатеринбурга. Это цитата из материалов, распространённых по почтовым ящикам в Верх-Исетском районе города. Блокнот с фотографией Алексея Бородина, представителя партии власти, и призывом голосовать за «Единую Россию» привёл в состояние шока и вызвал истеричный смех у жителей района, заглянувших вчера вечером или сегодня утром в свои почтовые ящики.В блокноте кроме громких слов о том, что «Единая Россия» — партия, которая выполняет обещания, несёт ответственность за свои слова и дела, проводит в жизнь политику Президента страны», рядом с портретом уважающего президента страны кандидата размещён логотип партии, под которым крупными буквами написан предвыборный слоган «Единой России» — «ПАРТИЯ ПРЕЗИДЕТНА». Именно последнее и вызвало истеричный смех у проживающих в Верх-Исетском районе города избирателей.Выпустить большим тиражом раздаточные материалы под брендом «Единой России», которые, одновременно со словами об ответственности за свои слова и дела, являются нелегальными — это верх цинизма. Мало того, допустить в тексте, размещённом на этой продукции, ошибку в наименовании должности первого лица страны, чьей поддержкой так гордится партия, — это вполне в духе членов «Единой России», которые, предположительно, и выпустили блокнот, у которых слова и дела идут в совершенно разных направлениях.Избирательной комиссии города стоит обратить внимание на отсутствие выходных данных в предвыборных агитационных материалах кандидата, а однопартийцам необходимо объяснить кандидату, как правильно пишется слово «президент».Вот такие блокноты обнаружили в своих почтовых ящиках жители Верх-Исетского района Екатеринбурга сегодня утром.Кстати, блокноты и листовки были не только в почтовых ящиках, но и в изобилии валялись на полу подъездов. Жители, оборвав обложку, с удовольствием уносили внутренние блоки блокнотов с собой.