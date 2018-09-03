Из-за ремонта теплосети перекрыт участок улицы Надеждинской

14:55 | 5.09.2018

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В Екатеринбурге до 16 сентября включительно закрыт для движения участок улицы Надеждинской в районе дома № 14. Здесь проводятся работы по ремонту сети теплоснабжения, пролегающей вдоль улицы Таватуйской.



Автомобилисты могут объехать участок по улице Сортировочной, а также по проспекту Седова и Теплоходному проезду.



