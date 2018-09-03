Пошел за грибами и не вернулся: в Серове разыскивается 46-летний мужчина

14:42 | 5.09.2018

«Глобус»

В Серове пропал Роман Скурихин 1972 года рождения. Его родственники рассказали, что 2 сентября он вместе с женой поехал за грибами в район профилактория «Росинка». Супруги зашли в лес и направились на поиски грибов в разные стороны, встретиться договорились у машины, но Роман так и не вернулся, сообщает «Глобус».



Прибывшие на место сотрудники МЧС подали гудок, чтобы мужчина смог определить направление, но серовчанин из леса не вышел.



Мужчина был одет в клетчатую серо-зеленую рубашку, джинсы и высокие сапоги. Обладающих информацией о его местонахождении просят связаться с родственниками по телефону 8 (908) 924-62-91 (Артемий).