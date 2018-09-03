На дороге Нижняя Тура — Качканар насмерть сбит пешеход. Полиция устанавливает его личность

Вчера вечером произошло смертельное ДТП в районе 35-го км автодороги Нижняя Тура — Качканар. Автомобиль ВАЗ-21703, совершая обгон, выехал на встречную полосу, сбил пешехода, который шел по краю проезжей части, после чего столкнулся с автобусом ПАЗ-32054, съехал с дороги и перевернулся.Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в аварии погиб пешеход. Его личность сейчас устанавливается. Водитель ВАЗа получил сотрясение головного мозга, резаную рану головы и правой кисти, повреждение роговицы правого глаза. Он госпитализирован. Пассажир ВАЗа отделался испугом. В автобусе находился только водитель, он не пострадал.«По итогам начавшейся проверки полицейские ГИБДД примут соответствующее решение», — отметил полковник Горелых.