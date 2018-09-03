Школьник из Екатеринбурга стал победителем международной олимпиады роботов

13:30 | 5.09.2018

Тимофей Торопов слева; Фото: «Областная газета»

Школьник из Екатеринбурга Тимофей Торопов и новосибирец Григорий Плотников заняли первое место в средней основной категории на международной олимпиаде роботов WRO 2018 Friendship Invitational Tournament. Соревнования проходили на Филиппинах.



Участники олимпиады должны были смоделировать и запрограммировать роботов на решение проблем, связанных с пищей.



«Нашим ребятам досталась подтема – точное земледелие. Нужно было создать робота, который, опираясь на показания из лабораторий о типе почвы, высаживал бы подходящие саженцы. Эта номинация относится к спортивной робототехнике. На соревновании ребята должны за 2,5 часа собрать робота, которого они готовили дома в течение более чем полгода», – рассказал тренер ребят Павел Томшин.