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13:23 | 5.09.2018
Фото: Пресс-служба УГМК
«Символ советской эпохи» появился в Верхней Пышме
Расположилась уменьшенная копия легендарного монумента Веры Мухиной, установленного на ВДНХ в Москве, рядом с Музеем автомобильной техники УГМК.
«Сегодняшнее событие вызывает у меня волнение по нескольким причинам. Мы из детства помним эту скульптуру Веры Мухиной, это дань уважения к людям труда – работникам сельского хозяйства и нашим промышленникам. И, конечно же, мне приятно, что памятник установлен в год, когда мы боремся за право проведения всемирной универсальной выставки. Монумент более 80 лет назад произвел фурор на Всемирной выставке в Париже, я считаю это хорошим знаком», - сказал на открытии памятника Евгений Куйвашев.
«Музей – дело творческое. Любой этап в его развитии сподвигает нас к тому, чтобы следующий шаг был еще интересней и содержательней. Планов по расширению экспозиций у нас еще очень много. Как видите, за забором ведутся строительные работы - это все продолжение нашего музейного комплекса», - обратил внимание гостей Андрей Козицын.
Высота установленного памятника – 9 метров, постамента – порядка 10 метров, что сопоставимо высотой семиэтажного дома.
Над копией символа советской эпохи чуть более года работал уральский скульптор Александр Кокотеев. Макет памятника в глине был представлен в начале текущего года, для его создания арендовали отдельный цех на заводе «Уралхиммаш». Затем памятник отлили в металле. Монумент общим весом 16 тонн выполнен из алюминия, каркас для него – из нержавеющей стали. Памятник устанавливали на постамент с помощью мощного крана грузоподъемностью 80 тонн и специально изготовленной траверсы. Для его подъема потребовалось около двух часов.
В этот же день впервые распахнул свои двери павильон №1 музея «ХХ век. Авто». В настоящее время в нем экспонируется более 10 образцов автомобильной техники – грузовые автомобили Ford, выпущенные в начале ХХ века. Площадь павильона – 504 кв. метра, высота – 10 метров. На его строительство ушло 33 тонны металлоконструкций, которые были изготовлены в АО «Уралэлектромедь». В соответствии с планом развития музейного комплекса УГМК планируется построить еще пять выставочных павильонов.
Гостям мероприятия также была представлена аллея флагов бывших республик СССР, соединившая музей военной и автотехники. В вечернее время аллея будет подсвечиваться светильниками, что придаст территории музейного комплекса завешенный благоустроенный вид и создаст комфортные условия для вечернего посещения музеев
© «Вечерние Ведомости»
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13:23 | 5.09.2018
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