На проспекте Ленина столкнулись трамваи. Пострадала пенсионерка

13:14 | 5.09.2018

66.ru

Сегодня днем произошло ДТП на проспекте Ленина. У Дома Севастьянова столкнулись два трамвая - № 18 и № 23.



В аварии пострадала одна из пассажирок трамвая – пожилая женщина. Она повредила руку и ударилась головой, сообщает 66.ru. Пенсионерку увезли на машине скорой помощи.



Из-за ДТП d сторону УрФУ образовалась пробка.



Обстоятельства происшествия выясняются.