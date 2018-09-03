Екатеринбурженка отсудила у стоматологической клиники 266 тысяч рублей за некачественное лечение

12:57 | 5.09.2018

В прошлом году жительница Екатеринбурга Евгения Х. обратилась в платную стоматологическую клинику (ООО «Гарант-Б») для устранения косметического дефекта передних зубов. Женщина заплатила за услуги 12 600 рублей. Для решения проблемы врач предложил использовать ортодонтическую конструкцию с фиксацией на верхнюю челюсть.



Проблемы начались через два дня. У Евгении воспалились десны, появилась боль, что привело к обострению хронического заболевания полости рта, рецессии десны трех зубов, смещению зуба в язычную сторону, дефекту речи.



Пациентка обратилась в другую клинику, где прошла курс лечения. При этом ООО «Гарант-Б» отказалось компенсировать ущерб и затраты на новое лечение, тогда екатеринбурженка обратилась в суд.



После рассмотрения дела Верх-Исетским районным и Свердловским областным судами с клиники взыскали 266 тысяч рублей, в том числе возмещение убытков, штраф, неустойку, компенсацию морального вреда.