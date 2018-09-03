В Свердловской области проверяются данные космической съемки о незаконных рубках леса

12:25 | 5.09.2018

welcometobridgetown.com

С помощью космической спутниковой съемки получены данные о нелегальных рубках деревьев в Свердловской области. Специалисты государственного лесного надзора проверяют 86 карточек космосъемки. Пока исследовано 15 из них, ни в одном случае незаконной рубки не подтвердились – это оказались прогалины, ветровалы, посаженные лесные культуры. Проверки продолжаются.



Напомним, что космическая съемка ведется на территории Алапаевского, Байкаловского, Билимбаевского, Верхотурского, Кушвинского, Красноуфимского, Серовского, Синячихинского, Сысертского, Свердловского, Тавдинского и Шалинского лесничеств.