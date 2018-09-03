Евгений Куйвашев открыл дворец ледовых видов спорта в Верхней Пышме

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын открыли в Верхней Пышме Дворец ледовых видов спорта - многофункциональный комплекс с ледовым полем, спортзалом, тренажерным залом, учебными кабинетами, раздевалками, душевыми и сушильными.Это еще один объект, построенный в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской области и ООО «УГМК-Холдинг». Строительство обошлось в 350 млн рублей. В следующем году буден возведена вторая очередь комплекса.«Здесь для жителей Верхней Пышмы созданы оптимальные возможности для занятий зимними видами спорта и поддержания хорошей физической формы. Поздравляю всех юных хоккеистов, их родителей и тренеров с настоящим праздником, который здесь сегодня состоялся», - сказал Евгений Куйвашев.Кроме того, Евгений Куйвашев и Андрей Козицын приняли участие в открытии копии монумента «Рабочий и Колхозница». Он установлен перед Музеем автомобильной техники.«Я с большим волнением и воодушевлением приехал сегодня сюда. Все мы с детства знаем и помним знаменитый монумент Веры Мухиной - дань уважения людям труда: промышленникам и работникам сельского хозяйства. Установленная в Верхней Пышме копия легендарного памятника олицетворяет самоотверженный труд жителей городского округа и всего Среднего Урала», - сказал Евгений Куйвашев.