Новости дня
11:58 | 5.09.2018
пресс-служба УГМК
Евгений Куйвашев открыл дворец ледовых видов спорта в Верхней Пышме
Это еще один объект, построенный в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской области и ООО «УГМК-Холдинг». Строительство обошлось в 350 млн рублей. В следующем году буден возведена вторая очередь комплекса.
«Здесь для жителей Верхней Пышмы созданы оптимальные возможности для занятий зимними видами спорта и поддержания хорошей физической формы. Поздравляю всех юных хоккеистов, их родителей и тренеров с настоящим праздником, который здесь сегодня состоялся», - сказал Евгений Куйвашев.
Кроме того, Евгений Куйвашев и Андрей Козицын приняли участие в открытии копии монумента «Рабочий и Колхозница». Он установлен перед Музеем автомобильной техники.
«Я с большим волнением и воодушевлением приехал сегодня сюда. Все мы с детства знаем и помним знаменитый монумент Веры Мухиной - дань уважения людям труда: промышленникам и работникам сельского хозяйства. Установленная в Верхней Пышме копия легендарного памятника олицетворяет самоотверженный труд жителей городского округа и всего Среднего Урала», - сказал Евгений Куйвашев.
© «Вечерние Ведомости»
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