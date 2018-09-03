Жители домов на улице Фрезеровщиков пожаловались на захват двора

ЗАО «СК-Тепломонтаж» самовольно заняло часть земельного участка вблизи домов № 32 и № 32 на улице Фрезеровщиков. Здесь разместился склад, также компания ограничила доступ на общую стоянку.«Строение склада является капитальным, возведено и используется без соответствующей документации. Кроме того, склад примыкает вплотную к стене многоквартирного дома, чем нарушены нормы противопожарной безопасности. Таким образом, ЗАО «СК-Тепломонтаж» нарушило права не только собственников земельного участка, но и неопределенного круга лиц, создав угрозу противопожарной безопасности», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По результатам проверки возбуждены административные дела в отношении юридического лица и генерального директора. Компания и руководитель оштрафованы на 204 и 153 тысячи рублей соответственно.Суд обязал АО «СК-Тепломонтаж» демонтировать здание склада. Судебный акт пока не вступил в законную силу.