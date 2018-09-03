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11:25 | 5.09.2018

пресс-служба прокуратуры Свердловской обалсти

Жители домов на улице Фрезеровщиков пожаловались на захват двора

ЗАО «СК-Тепломонтаж» самовольно заняло часть земельного участка вблизи домов № 32 и № 32 на улице Фрезеровщиков. Здесь разместился склад, также компания ограничила доступ на общую стоянку.

Жители домов на улице Фрезеровщиков пожаловались на захват двора

Жители домов на улице Фрезеровщиков пожаловались на захват двора


«Строение склада является капитальным, возведено и используется без соответствующей документации. Кроме того, склад примыкает вплотную к стене многоквартирного дома, чем нарушены нормы противопожарной безопасности. Таким образом, ЗАО «СК-Тепломонтаж» нарушило права не только собственников земельного участка, но и неопределенного круга лиц, создав угрозу противопожарной безопасности», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По результатам проверки возбуждены административные дела в отношении юридического лица и генерального директора. Компания и руководитель оштрафованы на 204 и 153 тысячи рублей соответственно.

Суд обязал АО «СК-Тепломонтаж» демонтировать здание склада. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

© «Вечерние Ведомости»

 


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