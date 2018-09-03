МЧС: в Свердловской области не зафиксировано разрушений в результате землетрясения

10:47 | 5.09.2018

mzgazeta.ru

Этой ночью на Урале произошло землетрясение. Сейсмическая активность была зарегистрирована около четырех часов утра в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области. Толчки ощутили и жители Свердловской области.



«По факту произошедшей сейсмической активности в Центр управления в кризисных ситуациях Свердловской области и операторам «Системы 112» поступили 4 звонка (1 звонок поступил из г. Каменска-Уральского и 3 звонка из г. Екатеринбурга)», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.



Оперативные группы МЧС не выявили повреждений зданий по адресам обратившихся граждан. Также были осмотрены территории муниципальных образований, граничащих с Челябинской областью: Сысерть, Дегтярск, Нижние Серги и Полевской, Арти.



«Повреждений и разрушений на территории Свердловской области не зафиксировано. Оснований для беспокойства жителей Свердловской области нет», — заявили в пресс-службе.