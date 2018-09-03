Минувшей ночью в Березовском сгорел частный дом

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Героев Труда в городе Березовском поступило на пульт диспетчера в 03:28. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 12 человек личного состава. Дом сгорел.«На площади 80 кв. м сгорели кровля, перегородки, перекрытие частного жилого дома. В 03:40 (мест.) огонь локализован, 03:46 (мест.) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:28 (мест.)», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.