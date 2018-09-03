Летняя Спартакиада УГМК стартовала в Верхней Пышме

Вчера, 4 сентября, в Верхней Пышме открылась XVI Спартакиада УГМК. На соревнования, ставшие уже традиционными, собрались более 600 любителей спорта, работающих как в Уральской горно-металлургической компании, так и на предприятиях — партнерах холдинга. Они прибыли из разных уголков страны — от Владикавказа до Находки.Присутствующий на торжественной церемонии открытия Спартакиады заместитель министра по физической культуре и спорту Свердловской области Сергей Набоких назвал УГМК основным социальным партнером правительства области, сотрудничество с которым во многом обеспечивает региону высокие спортивные результаты.«Говоря о профессиональном спорте, мы не можем не вспоминать основание пирамиды, где рождаются спортсмены, это — физкультура, это — вы, — обратился он к участникам. — И нужно отметить, что уровень Спартакиады УГМК сродни крупным международным соревнованиям, потому что здесь выступают не только физкультурники, но и спортсмены-разрядники и даже мастера спорта».Пожелал достижения высоких результатов участникам Спартакиады и присутствующий на церемонии открытия директор по персоналу УГМК Виктор Олюнин.«Спартакиада УГМК — практически ровесница компании. Мы с самого начала взяли курс на здоровый образ жизни. Практически каждый второй работник УГМК является или физкультурником, или спортсменом. Для этого у нас есть все условия — и стадионы, и бассейны, и ледовые арены. Занимайтесь на здоровье! Желаю вам высочайших результатов».Вдохновить спортсменов на новые победы прибыл и известный автогонщик, победитель ралли «Дакар-2017» Сергей Карякин. На праздник он пришел не с пустыми руками, а с кубком за первое место Международного ралли-марафона «Шелковый путь — 2018» в классе Open, который проходил с июля по август 2018 года.«Я сам, как профессиональный спортсмен, знаю, насколько важен спорт в жизни человека, насколько он много дал лично мне. Я надеюсь, это мероприятие поможет привнести больше спорта в вашу жизнь, больше соревновательного духа, больше здоровья», — сказал победитель «Дакара».В этом году, согласно очередности, в УГМК проводится летняя спартакиада. В программу соревнований включены самые популярные на предприятиях виды спорта: волейбол, легкая атлетика, быстрые шахматы, настольный теннис и стрельба. Борьба развернется одновременно в четырех точках: на волейбольной площадке Дворца спорта УГМК, на теннисных площадках спорткомплекса «Балтым», а также на стадионе, расположенном в центре Верхней Пышмы, и в тире.В борьбу за кубки УГМК вступают 28 команд, в состав которых вошли победители внутренних спартакиад предприятий. Организаторы Спартакиады УГМК отмечают, что команды регулярно пополняются молодежью. Вместе с опытными любителями спорта на площадки выходят участники 1998–1999 г. р. Среди заявившихся на спартакиаду есть и новички, так, команды Медицинского центра «УГМК-Здоровье», «Свердловскавтодора» и Музейного комплекса УГМК впервые примут участие в этих соревнованиях.«Новички вполне могут оказаться «темными лошадками», поэтому исход Спартакиады, вероятно, останется интригой до последнего дня состязаний, — сказала начальник Управления социальных проектов УГМК Елена Устинова. — Желаю всем интересных соревнований и отличных результатов!»Соревнования продлятся четыре дня. Команды-победители получат дипломы и кубки УГМК, а лидеры в личных зачетах — денежные призы.