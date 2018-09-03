В Каменске-Уральском завод оштрафовали за выбросы вредных веществ без лицензии

10:11 | 5.09.2018

gp.by

ООО «Механо-литейный завод» в Каменске-Уральском оштрафовано на 180 тысяч рублей за выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения (лицензии). Также в ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения правил эксплуатации пылегазоочистного оборудования, из-за чего в окружающую среду из производственных цехов поступал неочищенный, запыленный воздух.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в настоящее время предприятие полностью уплатило штраф в пользу государства и провело ремонт пылегазоочистного оборудования.