В подъезде дома на улице Советской произошел пожар из-за стиральной машины

Вчера поздно вечером произошел пожар в подъезде дома на улице Советской. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 23:20, передает «СОВА».Прибывшие на место пожарные обнаружили, что на четвертом этаже горит стиральная машина. Пожар ликвидировали. Никто не пострадал.