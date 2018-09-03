Жёсткое ДТП произошло ночью в центре Екатеринбурга

За полчаса до полуночи в центре Екатеринбурга, на перекрёстке улиц Малышева и Горького, жёстко сошлись в лобовую отечественная «двенадцатая» и Renault Duster.Как рассказал очевидец происшествия, двигавшийся в одном направлении с «двенадцатой», от улицы Пушкина в сторону улицы 8 Марта, при подъезде к перекрёстку он увидел, что загорелся жёлтый сигнал светофора, и начал останавливаться. В это время по левому ряду, с набором скорости, его опередил автомобиль ВАЗ и попытался проскочить через перекрёсток. Одновременно с этим он увидел, что автомобиль Renault Duster, двигавшийся во встречном направлении и поворачивающий налево, на улицу Горького, тоже начал завершать манёвр. Результатом действий водителей стало ДТП.Удар был такой силы, что Renault отбросило на дорожное ограждение. Молодой человек остановился и поспешил на помощь к попавшим в ДТП водителям, думая, что без жертв не обошлось. К счастью, он оказался не прав. Оказалось, что травмы у автомобилистов не очень серьезные: водитель отечественного авто получил ушибы ноги, а водитель Renault Duster при ударе сильно ушиб руку. От госпитализации оба водителя отказались.Как это обычно бывает, показания самих водителей расходятся. По словам водителя «двенадцатой», он проезжал перекресток на желтый свет. Водитель иномарки в свою очередь утверждает, что стал поворачивать, когда уже загорелся красный. Безусловно, степень вины водителей предстоит выяснять сотрудникам ГИБДД, но, судя по рассказу очевидца, не прав всё-таки водитель отечественного авто.