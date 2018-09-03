Названы три кандидата на пост главы Екатеринбурга

09:40 | 5.09.2018

Конкурсная комиссия сегодня на финальном заседании выбрала трех кандидатов, рекомендуемых на пост главы Екатеринбурга. Ими стали вице-спикер Заксобрания Виктор Маслаков, вице-губернатор Александр Высокинский и юрист Надежда Абакумова.



Список кандидатов передадут в гордуму. Утверждать главу уральской столицы будет новый, седьмой созыв, первое заседание которого назначено на 25 сентября.



На голосование будут вынесены все 19 кандидатов.

