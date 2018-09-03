В Свердловской области снова объявлено предупреждение о смоге

09:24 | 5.09.2018

oblgazeta.ru

В Свердловской области продлено предупреждение о смоге. С 20 часов 4 сентября объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.



По сообщению синоптиков, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сохранятся до 20 часов 9 сентября.