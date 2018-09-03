КХЛ: «Автомобилист» обыграл ЦСКА со счетом 3:1

09:18 | 5.09.2018

Вчера екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Счет матча – 3:1.



«Первый период равная игра была. Второй период мы провалили, перестали выполнять игровое задание полностью. Состоялся серьезный разговор в раздевалке перед третьим периодом. Команда услышала тренерский штаб и начала играть в ту игру, которую мы просили», - рассказал главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов.



Следующая для «Автомобилиста» игра пройдет в Екатеринбурге в четверг, 6 сентября, против «Слована» из Братиславы.