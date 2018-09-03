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Новости дня


09:18 | 5.09.2018

КХЛ: «Автомобилист» обыграл ЦСКА со счетом 3:1

Вчера екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Счет матча – 3:1.

«Первый период равная игра была. Второй период мы провалили, перестали выполнять игровое задание полностью. Состоялся серьезный разговор в раздевалке перед третьим периодом. Команда услышала тренерский штаб и начала играть в ту игру, которую мы просили», - рассказал главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов.

Следующая для «Автомобилиста» игра пройдет в Екатеринбурге в четверг, 6 сентября, против «Слована» из Братиславы.

© «Вечерние Ведомости»

 


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