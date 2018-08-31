В Свердловской области проходят рейды «Безопасная дорога»

21:01 | 4.09.2018

rostovgazeta.ru

ГИБДД проводит в Свердловской области рейды в рамках мероприятия «Безопасная дорога». Оно продлится до 6 сентября.



Особое внимание на дорогах будет уделяться нарушениям при перевозке несовершеннолетних пассажиров. Для этого сотрудники ДПС организуют посты у образовательных организаций.



Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, с начала года в уральской столице возбуждено более пяти тысяч административных материалов по фактам нарушений правил перевозки детей. Произошло 62 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, травмы получили 26 из них.