Благоустройство сквера у оперного театра завершат в 2019 году

В Екатеринбурге продолжается благоустройство сквера у оперного театра. Работы должны завершиться в следующем году. Сегодня заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов посетил объект.«Этот объект находится у нас под особым контролем, поскольку он был выбран жителями города на рейтинговом голосовании весной этого года. С подрядчиком заключен двухлетний контракт. В этом году предстоит выполнить основную часть работ. На следующий год мы полностью завершим объект. Эти работы по благоустройству станут продолжением выполненных в 2013 году. Тогда, напомню, в сквере появились фонтан и амфитеатр», – рассказал Евгений Архипов.В сквере благоустроят дорожки, установят светильники и новые лавочки, построят две ротонды, частично заменят зеленые насаждения и обновят ограждения. При этом во время работ доступ на территорию сквера будет открыт.