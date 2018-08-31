По итогам опроса уральская столица признана самым читающим городом России

17:30 | 4.09.2018

fb2mir.net

Екатеринбург стал самым читающим городом России в августе 2018 года. Такие данные приводит агентство ZOOM MARKET. Рейтинг составлен на основе опроса трех тысяч человек от 19 до 64 лет в 20 городах.



В десятку самых читающих городов страны также вошли Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Казань, Омск, Нижний Новгород и Саратов.



Самые популярные у россиян жанры – детектив, фантастика, публицистика, мотивирующая и бизнес-литература. Большинство читает книги в электронном формате.