Новости дня
17:30 | 4.09.2018
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По итогам опроса уральская столица признана самым читающим городом России
В десятку самых читающих городов страны также вошли Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Казань, Омск, Нижний Новгород и Саратов.
Самые популярные у россиян жанры – детектив, фантастика, публицистика, мотивирующая и бизнес-литература. Большинство читает книги в электронном формате.
© «Вечерние Ведомости»
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