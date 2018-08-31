Горела кровля пекарни: в свердловской колонии произошел пожар площадью 600 кв. м

16:41 | 4.09.2018

Подслушано Каменск-Уральский/ВКонтакте

Сегодня утром, около 10:40, на территории исправительной колонии № 47 (Каменск-Уральский) загорелась кровля пекарни. Площадь пожара составила 600 кв. м.



В настоящее время пожар полностью потушен. Причины устанавливаются.



К счастью, никто не пострадал. Здание расположено отдельно от корпусов, где содержатся осужденные, сообщили в пресс-службе свердловского ГУФСИН.