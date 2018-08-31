Следователи проверяют видео, на котором жительница Каменска-Уральского угрожает убить своего ребенка

16:18 | 4.09.2018

rostovgazeta.ru

В Каменске-Уральском следственные органы проводят доследственную проверку на основании видео, опубликованного в Интернете. На записи слышно, как женщина кричит на ребенка и угрожает задушить его.



«По предварительным данным проверки, жительница города Каменск-Уральский ненадлежащим образом воспитывает несовершеннолетнего ребенка, применяя по отношению к нему, в частности, недопустимые методы психологического воздействия, сильно крича и выражаясь нецензурной бранью», - рассказали в пресс-службе СК СКР по Свердловской области.



В ходе проверки следователи опросят членов семьи, соседей и работников учебно-воспитательного учреждения, которое посещает ребенок.



