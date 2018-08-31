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15:35 | 4.09.2018

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Екатеринбургские предприниматели могут компенсировать до 50 % расходов на участие в выставках

Администрация Екатеринбурга компенсирует предпринимателям часть расходов на участие в международных, межрегиональных, всероссийских и зарубежных выставках-ярмарках. Субъекты малого бизнеса могут вернуть до 50 % затрат. При этом сумма не должна превышать 150 тысяч рублей. В целом из бюджета города на эти цели готовы потратить 1,8 миллиона рублей.

Для получения компенсации необходимо собрать пакет документов. Подробности на официальном портале Екатеринбурга и по телефонам +7 (343) 371-92-00, 304-33-78.

Заявления принимаются в администрации города и МФЦ.

© «Вечерние Ведомости»

 


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