В Екатеринбурге полиция разыскивает мужчину, ударившего посетительницу гей-клуба

Пострадавшая Александра Карпенко. Фото: «Типичный Екатеринбург»/«ВКонтакте»

В Екатеринбурге полиция разыскивает мужчину, который в ночь на 16 августа нанес телесные повреждения женщине — посетительнице ночного клуба, расположенного по адресу улица Малышева, 53.Как сообщается в паблике «Типичный Екатеринбург», пострадавшей является Александра Карпенко. Девушка рассказала, что неизвестный мужчина стал оскорблять посетителей клуба, стоящих у входа. Александра ответила молодому человеку, и тот ударил ее.«В отдел полиции № 7 поступило заявление от гражданки, которая сообщила, что около 6 утра возле ночного клуба у нее случилась конфликтная ситуация с незнакомым молодым человеком. В результате неизвестный ударил ее кулаком в лицо. Пострадавшая обратилась в медучреждение, где ей был поставлен предварительный диагноз — перелом носа», — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.Полицейские устанавливают личность и местонахождение мужчины и просят граждан, обладающих какой-либо информацией о нем, сообщать в органы внутренних дел по телефонам 356-42-07 или 02.