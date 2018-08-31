До конца года в Екатеринбурге объединят ЕТТУ и МОАП

14:47 | 4.09.2018

В Екатеринбурге запущен процесс слияния Трамвайно-троллейбусного управления и Муниципального объединения автобусных предприятий.



На сегодняшний день в ЕТТУ работает более пяти тысяч человек, в МОАП – более тысячи. Объединение должно повысить эффективность работы общественного транспорта и оптимизировать процесс управления перевозками. При этом численность сотрудников не изменится.



«Транспортные перевозки пассажиров автобусным, пневмоколесным и рельсовым транспортом в Екатеринбурге будет осуществляться в полном объеме, а значит – численность сотрудников, задействованных в обеспечении процесса перевозок, меняться не будет. Просто у объединенного предприятия появится больше возможностей для дальнейшего развития, получения инвестиций и улучшения условий труда. От этого слияния выиграют как сами транспортники, так и рядовые горожане», – пояснил председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Федотов.



Процесс слияния должен завершиться до конца текущего года.