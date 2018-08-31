На полигоне «Старатель» реконструируют сражения Курской битвы

14:24 | 4.09.2018

voenservice.ru

В честь Дня танкиста, который в этом году выпал на 9 сентября, в Нижнем Тагиле подготовили масштабные мероприятия. Правда, отмечать праздник здесь будут днем ранее, 8 сентября.



Так, на полигоне «Старатель» можно будет увидеть театрализованное выступление с элементами исторической реконструкции сражений Курской битвы. Также гостей ждет концерт заслуженного артиста России Александра Маршала, а на площади Дворца культуры выступит Виктория Дайнеко. По всему городу будут проходить различные семейные мастер-классы по уральской и военной кухне, а завершится праздник салютом.



Напомним, что в этом году День танкиста приурочен к 75-летию окончания Курской битвы.