Свердловский избирком обратился в полицию из-за нарушений на досрочном голосовании в Екатеринбурге

13:52 | 4.09.2018

imenno.ru

Избирательная комиссия Свердловской области направила в правоохранительные органы информацию о нарушениях во время досрочного голосования на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы.



«К сожалению, информация, поступающая из участковых избирательных комиссий, свидетельствует о том, что не все избиратели приходят на досрочное голосование по своей воле и по уважительным причинам. Некоторые так называемые политические технологи, а также руководители ряда организаций воспринимают досрочное голосование как способ получения определенного результата на выборах, а избирателей, в том числе административно подчиненных, как средство для достижения этой цели. От избирателей требуют проголосовать досрочно, а после голосования отчитаться «куратору». В некоторых организациях, в том числе муниципальных, день голосования 9 сентября произвольно объявляется рабочим днем», — сообщили в облизбиркоме.



Также отмечается, что выявить партии и кандидатов, использовавших «черные» технологии, поможет отдельный подсчет голосов досрочно проголосовавших избирателей.



Избирком призывает екатеринбуржцев не поддаваться на провокации и помнить о значимости своего волеизъявления.



«Мы призываем всех избирателей города Екатеринбурга проявить гражданскую зрелость и заинтересованное отношение к выборам 9 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.



Напомним, что досрочное голосование на выборах в гордуму Екатеринбурга продлится до 8 сентября. Этим правом можно воспользоваться только при наличии уважительной причины о невозможности проголосовать 9 сентября.