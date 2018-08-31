С начала года в Свердловской области уничтожили 15 тонн санкционных овощей и фруктов

13:20 | 4.09.2018

gtrk-vyatka.ru

С начала 2018 года в Свердловской области изъято и уничтожено порядка 15 тонн плодоовощной продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации в рамках реализации Указов Президента РФ № 560, № 391, а также в рамках пресечения правонарушений в сфере карантина растений, сообщает пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Сайфулина.



Так, вчера, 3 сентября, на овощебазе в Екатеринбурге было обнаружено шесть коробок яблок свежих неустановленного происхождения (76,8 кг). Вся партия уничтожена на полигоне бытовых отходов.