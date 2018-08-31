Президент FIFA поблагодарил Екатеринбург за проведение чемпионата мира

13:00 | 4.09.2018

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Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино поблагодарил администрацию Екатеринбурга и жителей города за проведение чемпионата мира на высоком уровне. Благодарственное письмо направлено в адрес главы администрации города Александра Якоба.



«Я бы хотел выразить вам самую искреннюю благодарность за поддержку и проведение четырех матчей XXI чемпионата мира по футболу, которые состоялись на красивой «Екатеринбург Арене». Также поблагодарить и вашу команду, местный оргкомитет, многочисленных волонтеров и тех, кто усердно трудился для достижения такого успеха в проведении чемпионата мира — 2018. Значимость совместной работы была продемонстрирована на всех уровнях, и мы показали всему миру, что Россия стала прекрасным местом проведения чемпионата мира 2018 года», — готовится в письме.



Жителей уральской столицы президент FIFA благодарит за радушный прием, тепло и гостеприимство.



Также Джанни Инфантино отмечает, что это был лучший чемпионат мира по футболу за всю историю.