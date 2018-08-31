В Екатеринбурге уничтожен 121 кг опасного мяса

12:19 | 4.09.2018

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Накануне, 3 сентября, сотрудники УФСБ России по Свердловской области совместно с представителями регионального Россельхознадзора обнаружили на овощебазе в Екатеринбурге 121 кг мяса - баранину, говядину и мясные полуфабрикаты – без ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, при хранении мясной продукции нарушался температурный режим.



«Идентификацию мяса провести не представлялось возможным, так как не было ветеринарных клейм», - пояснила пресс-секретарь свердловского управления Россельхознадзора Наталья Сайфулина.



По факту выявленных нарушений владелец продукции привлечен к административной ответственности, вся партия мяса уничтожена путем сжигания на специализированном предприятии.